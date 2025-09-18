صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستلج میں گنڈاسنگھ والا کے مقام پر پانی کا اُتارچڑھاؤ جاری

  • لاہور
قصور(نمائندہ دنیا)دریائے ستلج میں گنڈاسنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح میں اُتارچڑھاؤ جاری۔ گذشتہ روزتلوار پوسٹ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 95 ہزارکیوسک ، سطح 6.30فٹ ، فتح محمد پوسٹ پر پانی کی سطح 11.80 جبکہ کیکر پوسٹ پر پانی کی سطح20فٹ ریکارڈ کی گئی۔

ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو عملہ کی سیلابی علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں جبکہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ڈی پی ایس، گورنمنٹ ہائی سکول گنڈا سنگھ والا اور شیخ پورہ نو میں قائم کیے گئے فلڈ ریلیف کیمپس میں مقیم سیلاب زدگان کو تین وقت کا کھانا، بچوں کو دو وقت دودھ اور مویشیوں کو چارے کی فراہمی بھی بلاتعطل جاری ہے ۔ وزیراعلیٰ کی ہدایت فلڈ ریلیف کیمپس میں لوگوں کو راشن بیگ اور دیگر اشیائے ضروریہ بھی فراہم کی گئی ہیں جبکہ سیلاب متاثرہ علاقوں کی ازسرنو بحالی کیلئے سروے بھی شروع کردیا گیا ہے ۔پانی میں کمی کے ساتھ ہی سیلاب متاثرین نے بھی اپنے گھروں میں واپس جانا شروع کردیا ہے ۔

