قصور میں سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی مہم کاباقاعدہ افتتاح

  • لاہور
قصور(نمائندہ دنیا)ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ضلع قصور کے زیراہتمام میں خواتین کو سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی مہم 15 ستمبر سے 27 ستمبر تک جاری رہے گی۔

ڈی سی عمران علی نے مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سلمون ایوب، سی ای او ایجوکیشن، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر IRMNCH & NPڈی ایچ اے قصور، ڈپٹی ڈی ای اوز ودیگرافسر موجود تھے ۔ سی ای او ہیلتھ اتھارٹی غلام مصطفی ساحر نے بتایا ضلع قصور میں ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو یوسی سطح پر سکولوں،مدارس، ہسپتالوں اور دیگر مقامات پر 9 سے 14 سال کی بچیوں کو سرویکل کینسر(بچہ دانی کا کینسر)سے بچائوکی ویکسین لگائیں گی ۔ پاکستان دنیا کا148واں ملک بن گیا ہے جہاں یہ ویکسین فراہم کی جا رہی ہے ۔سرویکل کینسر کے باعث ملک میں ہر سال 3 ہزار سے زائد خواتین جان کی بازی ہار جاتی ہیں۔یہ کینسر کے خلاف پہلی ویکسین ہے جو کم عمر بچیوں کو مستقبل میں اس مہلک مرض سے محفوظ رکھنے کیلئے دی جا رہی ہے ۔ ڈپٹی کمشنر عمران علی نے کہا حکومت پنجاب کی ہدایت پر عالمی ادارہ صحت ،یونیسف کے تعاون سے ویکسی نیشن مہم میں والدین محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کریں اور اپنی بچیوں کو ویکسین لازمی لگوائیں کیونکہ آج کی بیٹیاں مستقبل کی معمار ہیں اور انہی سے صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔

