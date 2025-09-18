سیلاب کی آڑمیں انتظامیہ کی غفلت سے مصنوعی مہنگائی
قصور(نمائندہ دنیا)سیلاب جیسی آفت میں مصنوعی مہنگائی جاری، ضلعی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی غفلت سے ناجائز منافع خور بے لگام ہوگئے۔
قصور میں ناجائز منافع خوروں نے سیلاب کی آڑ میں مصنوعی مہنگائی کا طوفان برپا کردیا جس سے شہری پریشان ہیں۔ سبزیوں ،پھلوں اور دیگر اشیائے ضروریہ کو من چاہے ریٹس پر فروخت کیاجارہاہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مصنوعی مہنگائی نے گھریلو بجٹ کے بوجھ میں مزید اضافہ کردیاہے ۔ عام بازار میں قیمتیں سرکاری نرخوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ بارشوں سے نقصانات، ذخیرہ اندوزی اور طلب و رسد کے عدم توازن پر آلو، ٹماٹر اور پیاز،انگور،سیب کی قیمتیں حالیہ ہفتوں میں تیزی سے اوپر گئی ہیں جبکہ لہسن اور ادرک بھی مہنگے فروخت ہو رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تنخواہیں اور آمدنی وہی ہیں مگر کچن کے اخراجات پورے خاندان پر اثر انداز ہو رہے ہیں، شہریوں نے ڈی سی عمران علی سے مطالبہ کیا ہے کہ ناجائز منافع خوروں کیخلاف عملی اقدامات کئے جائیں۔