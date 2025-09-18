ہائی سکولوں میں بچوں کے داخلوں میں غیرمعمولی کمی
لاہور(خبر نگار)داخلوں میں اضافے کی بجائے کمی ہونے لگی۔لاہور کے ہائی سکولوں میں بھی بچوں کی اینرولمنٹ میں خاطر خواہ کمی کا انکشاف ہوا ہے۔
گورنمنٹ پاکستان ماڈل ہائی سکول رحمان پورہ میں صرف 98 بچے زیر تعلیم ہیں۔گورنمنٹ گرلز ہائی سکول اعظم کلاتھ مارکیٹ میں صرف 119 بچیاں ،گورنمنٹ ہائی سکول سینٹ فرانسسز نیو انار کلی میں صرف 121 بچے ،گورنمنٹ ہائی سکول بھسین میں صرف 134 بچے ،گورنمنٹ ہائی سکول باٹا پور میں صرف 145 بچے ،گورنمنٹ ہائی سکول ریلوے پکے کوارٹرز مغلپورہ اور جی او آر ون میں صرف 173 بچے ،گورنمنٹ ہائی سکول ہربنس پورہ میں صرف 205 بچے ،گورنمنٹ ہائی سکول رنگ محل میں صرف 212 بچے ،گورنمنٹ ایف ڈی ماڈل بوائز ہائی سکول گارڈن ٹاؤن میں صرف 235 بچے ،گورنمنٹ ہائی سکول بنگالی ڈیری فارم میں صرف 237 بچے داخل ہیں،مذکورہ سکول سربراہان سے گزشتہ پانچ سالوں کے داخلوں کا ریکارڈ مانگ لیا گیا،اینرولمنٹ 100 سے کم ہوئی تو متعلقہ سکولوں کو بھی آؤٹ سورس کردیا جائے گا۔