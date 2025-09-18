صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف علاقوں سے 5 افراد کی لاشیں برآمد

  لاہور
مختلف علاقوں سے 5 افراد کی لاشیں برآمد

لاہور، کاہنہ (کرائم رپورٹر،نمائندہ دنیا) شہر میں مختلف مقامات سے پانچ افراد مردہ حالت میں پائے گئے جنہیں پولیس نے مردہ خانے منتقل کر دیا۔

ایدھی کے مطابق تھانہ کاہنہ کے علاقے سے رکشہ ڈرائیور عرفان کی لاش ملی جو دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہوا۔ داتا دربار کے قریب فٹ پاتھ پر ایک نامعلوم شخص مردہ حالت میں ملا۔ ہیر گاؤں میں 55 سالہ شخص نشے کی زیادتی سے ہلاک ہوا۔ گلبرگ کے کبوتر پورہ قبرستان سے 40 سالہ نامعلوم شخص جبکہ شمالی چھاؤنی پی ایف کالونی سے 50 سالہ شخص کی لاش ملی۔چار افراد کی شناخت نہ ہو سکی، پولیس نے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔

