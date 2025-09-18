قتل کیس میں شک کے فائدہ پر مجرم کی سزا کالعدم قرار
لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہورہائیکورٹ میں قتل کے مقدمے میں عمر قید کی سزا پانے والے مجرم کی اپیل پر سماعت،جسٹس سردار اکبر ڈوگر نے شک کا فائدہ دیتے ہوئے مجرم نعیم کی سزا کالعدم قرار دیدی۔
ناقص تفتیش اور ناقص پراسیکیوشن کے باعث لاہورہائیکورٹ سے ملزمان کی سزائیں کالعدم ہونے کے رحجان میں اضافہ ہونے لگا، لاہورہائیکورٹ کے جسٹس سردار اکبر ڈوگر نے قتل کے مجرم نعیم کی عمرقید کی سزاکے خلاف اپیل پر سماعت کی، مجرم کی جانب سے وکیل نے مؤقف اختیار کیاکہ ٹرائل کورٹ نے حقائق کے برعکس فیصلہ سناکر نعیم کو عمر قید کی سزا سنائی۔