نوکری کاجھانسہ دیکر لوٹنے والے ملزم کی ضمانت کی توثیق
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے جعلی ڈاکٹر بن کر میو ہسپتال کے ڈاکٹروں کو بیرون ملک نوکری کا جھانسہ دے کر لوٹنے کے کیس کے جعلی ڈاکٹر ملزم نوید احمد کی ضمانت کی توثیق کردی۔۔۔
مدعی مقدمہ اور ینگ ڈاکٹر ایسویسی ایشن کے سیکرٹری ڈاکٹر سلمان کاظمی نے دلائل دئیے کہ ملزم نے ملزم نے ڈاکٹروں سے 88 ہزار روپے کی رقم ہتھیائی،اندراج مقدمہ کے بعد ملزم نے مکمل رقم واپس کردی،عدالت نے ملزم کی درخواست ضمانت کی توثیق کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ فراڈ چھوٹا ہو یا بڑا اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔