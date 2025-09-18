صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوکری کاجھانسہ دیکر لوٹنے والے ملزم کی ضمانت کی توثیق

  • لاہور
نوکری کاجھانسہ دیکر لوٹنے والے ملزم کی ضمانت کی توثیق

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے جعلی ڈاکٹر بن کر میو ہسپتال کے ڈاکٹروں کو بیرون ملک نوکری کا جھانسہ دے کر لوٹنے کے کیس کے جعلی ڈاکٹر ملزم نوید احمد کی ضمانت کی توثیق کردی۔۔۔

مدعی مقدمہ اور ینگ ڈاکٹر ایسویسی ایشن کے سیکرٹری ڈاکٹر سلمان کاظمی نے دلائل دئیے کہ ملزم نے ملزم نے ڈاکٹروں سے 88 ہزار روپے کی رقم ہتھیائی،اندراج مقدمہ کے بعد ملزم نے مکمل رقم واپس کردی،عدالت نے ملزم کی درخواست ضمانت کی توثیق کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ فراڈ چھوٹا ہو یا بڑا اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر اسد مگسی کاگورنمنٹ سپیشل ایجو کیشن سنٹر میانوالی کا دورہ

کندیاں میونسپل کمیٹی کی نااہلی شہر کی متعدد گلیاں جوہڑ میں تبدیل

2منشیات فروش گرفتار،22کلو،500گرام چرس برآمد

تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرنے پر شوہر کا بیوی پر شدید تشدد

مخالف کے زرعی رقبے پر قبضے کی کوشش،دھمکیاں،مقدمہ درج

منشیات کیس کا فیصلہ،مجرم کو 9 سال قید، 80 ہزار روپے جرمانہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
عرضی بنام شہنشاہ چارلس سوم
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مانگے تانگے والا موسم ختم شد
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ایک واقعہ‘ ایک سبق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
او آئی سی کانفرنس اور بدلتے حالات کے تقاضے
عمران یعقوب خان
عمارہ فرحت
مزید صوبے قومی ضرورت!
عمارہ فرحت
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(3)
مفتی منیب الرحمٰن