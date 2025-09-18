صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب سے 5تحصیلوں کے 26موضع جات متاثر

  • لاہور
لاہور(عمران اکبر)لاہور میں سیلاب سے کیا نقصان ہوا، ضلعی انتظامیہ نے رپورٹ مرتب کرلی۔ ضلعی انتظامیہ رپورٹ اہداف کے مطابق سیلاب سے لاہور کی پانچ تحصیلوں کے 26 موضع جات متاثر ہوئے۔

تحصیل سٹی 4، راوی 9 ، علامہ اقبال 5، رائیونڈ 7 اور تحصیل واہگہ کا ایک موضع متاثر ہوا۔پانچوں تحصیلوں میں مجموعی طور پر 82 ہزار 952 افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ۔7888 افراد کو محفوط مقامات تک پہنچانے کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت دی گئی۔سیلاب میں پھنسے والے 36 ہزار 658 افراد کو نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔لاہور میں سیلاب سے تین افراد زخمی۔سیلاب کے باعث لاہور میں کوئی ہلاکت رپورٹ نہ ہوئی،سیلاب کے باعث ایک سڑک کو نقصان پہنچا۔ سیلاب کے باعث نہ کوئی چھت گری، نہ بند ٹوٹا نہ ہی کوئی پل گرا،سیلاب کے پیش نظر لاہور میں 17 میڈیکل کیمپ قائم ہوئے ،16 ہزار 967 افراد کو میڈیکل کیمپس میں طبی سہولیات کی فراہمی کی گئی۔لائیو سٹاک کے 26 ویٹرنری کیمپس کا قیام کیا گیا،موہلنوال میں واقع تھیم پارک سوسائٹی کو سیلابی پانی نے متاثر کیا جس کے لئے تاحال انتظامیہ کی کاوشیں جاری ہیں۔

