لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)مہنگائی، بیروزگاری اور بھاری ٹریفک چالان کے خلاف عوامی رکشہ یونین کا لاہور پریس کلب کے باہر احتجاج۔۔۔

مظاہرین کی ٹریفک پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی،مہنگائی، بیروزگاری اور ٹریفک پولیس کی جانب سے رکشہ ڈرائیورز کے بے جا چالان اور ان کے خلاف مقدمات درج کرانے پر رکشہ یونین سراپا احتجاج، عوامی رکشہ یونین نے لاہور پریس کلب کے باہر شدید احتجاج کیا، مظاہرین کی جانب سے حکومت اور ٹریفک پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سیلاب کے بعد مہنگائی نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں، آٹا، سبزیاں ،دال، چاول غریب کی پہنچ سے باہر ہوگئے ہیں، مہنگائی کے ستائے رکشہ ڈرائیوروں پر ٹریفک پولیس الگ ظلم کررہی ہے ،مختص جگہوں پر رکشہ کھڑا کرنے پر بھی 2 ہزار کا چالان کردیا جاتا ہے ، ٹریفک پولیس کی جانب سے رکشہ ڈرائیورز پر بے بنیاد مقدمات درج کرائے جارہے ہیں، ٹریفک پولیس رکشہ ڈرائیور زکا معاشی قتل کررہی ہے ، مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ای ٹیکسی کے حصول کے لیے رکھی گئی شرائط کو نرم کیا جائے۔

