صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کی اسلام آبا د میں استقبالیہ تقریب

  • لاہور
پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کی اسلام آبا د میں استقبالیہ تقریب

لاہور(سٹاف رپورٹر)پاکستان بینکس ایسوسی ایشن نے بینکاری شعبے کی جانب سے اسلام آباد میں ایک استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا تاکہ پاکستان میں مشرق بینک پاکستان کے نام سے مشرق کی مکمل خدمات فراہم کرنے والے ڈیجیٹل ریٹیل بینک کے تجارتی آغاز کو یادگار طریقہ سے منایا جاسکے۔

یہ مشرق کے ایوارڈ یافتہ ڈیجیٹل بینکنگ پلیٹ فارم کی متحدہ عرب امارات سے باہر پہلی بڑی بین الاقوامی توسیع ہے ۔مشرِق شمالی افریقہ مشرق وسطیٰ کے خطے کی نمایاں مالیاتی اداروں میں سے ایک ہے، جس کی دنیا کے بڑے مالیاتی مراکز میں مضبوط موجودگی ہے۔ ملک میں اس کے ڈیجیٹل ریٹیل بینک کے آغاز کو پاکستان کی بینکاری صنعت کے لیے ایک فخر کے موقع کے طور پر منایا گیا۔ اپنی ڈیجیٹل فرسٹ اپروچ، صارف مرکوز حل اور مالی شمولیت کو فروغ دینے کے عزم کے باعث، یہ آغاز سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مزید مستحکم کرنے اور بین الاقوامی تعاون کو گہرا کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔معیشت پر بین الاقوامی اعتماد کا اظہار، مشرق بینک کاپاکستان میں داخلہ ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر اسد مگسی کاگورنمنٹ سپیشل ایجو کیشن سنٹر میانوالی کا دورہ

کندیاں میونسپل کمیٹی کی نااہلی شہر کی متعدد گلیاں جوہڑ میں تبدیل

2منشیات فروش گرفتار،22کلو،500گرام چرس برآمد

تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرنے پر شوہر کا بیوی پر شدید تشدد

مخالف کے زرعی رقبے پر قبضے کی کوشش،دھمکیاں،مقدمہ درج

منشیات کیس کا فیصلہ،مجرم کو 9 سال قید، 80 ہزار روپے جرمانہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
عرضی بنام شہنشاہ چارلس سوم
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مانگے تانگے والا موسم ختم شد
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ایک واقعہ‘ ایک سبق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
او آئی سی کانفرنس اور بدلتے حالات کے تقاضے
عمران یعقوب خان
عمارہ فرحت
مزید صوبے قومی ضرورت!
عمارہ فرحت
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(3)
مفتی منیب الرحمٰن