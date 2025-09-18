پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کی اسلام آبا د میں استقبالیہ تقریب
لاہور(سٹاف رپورٹر)پاکستان بینکس ایسوسی ایشن نے بینکاری شعبے کی جانب سے اسلام آباد میں ایک استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا تاکہ پاکستان میں مشرق بینک پاکستان کے نام سے مشرق کی مکمل خدمات فراہم کرنے والے ڈیجیٹل ریٹیل بینک کے تجارتی آغاز کو یادگار طریقہ سے منایا جاسکے۔
یہ مشرق کے ایوارڈ یافتہ ڈیجیٹل بینکنگ پلیٹ فارم کی متحدہ عرب امارات سے باہر پہلی بڑی بین الاقوامی توسیع ہے ۔مشرِق شمالی افریقہ مشرق وسطیٰ کے خطے کی نمایاں مالیاتی اداروں میں سے ایک ہے، جس کی دنیا کے بڑے مالیاتی مراکز میں مضبوط موجودگی ہے۔ ملک میں اس کے ڈیجیٹل ریٹیل بینک کے آغاز کو پاکستان کی بینکاری صنعت کے لیے ایک فخر کے موقع کے طور پر منایا گیا۔ اپنی ڈیجیٹل فرسٹ اپروچ، صارف مرکوز حل اور مالی شمولیت کو فروغ دینے کے عزم کے باعث، یہ آغاز سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مزید مستحکم کرنے اور بین الاقوامی تعاون کو گہرا کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔معیشت پر بین الاقوامی اعتماد کا اظہار، مشرق بینک کاپاکستان میں داخلہ ہے۔