چوبیس گھنٹے : 29 ڈینگی کے کنفرم مریض رپورٹ
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)مون سون کی بارشوں اور سیلاب کے اثرات آنا شروع،لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی مچھروں کی افزائش میں اضافہ ہونے لگا۔
لاہور سمیت پنجاب بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں 29 ڈینگی کے کنفرم مریض رپورٹ ہوئے جبکہ لاہور میں 150سے زائد جبکہ پنجاب میں 881افراد ڈینگی میں مبتلا ہوگئے ۔ سی ای او میو ہسپتال اور پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کے صدر پروفیسر ہارون حامد کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ ڈینگی سے خطرہ مردوں کو ہے کیونکہ وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں ،اس کے بعد عورتیں اور سب سے کم بچے ڈینگی سے متاثر ہوتے ہیں کیونکہ جس وقت ڈینگی ایکٹیو ہوتا ہے اس وقت بچے اور عورتیں گھروں میں ہوتے ہیں۔گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں لاہور میں ڈینگی کے 3 جبکہ راولپنڈی میں 10 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں اور اب تک پنجاب میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 881 تک پہنچ گئی ہے ۔شہر میں ڈینگی کے مشتبہ مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ جاری ہے ۔پنجاب کے دیگر اضلاع میں سیلاب کے باعث شہر میں ڈینگی سے بچاؤ کیلئے تاحال کوئی ڈینگی سپرے اور سرویلنس شروع نہیں ہو سکی ہے۔