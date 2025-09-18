صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

16روز :ذخیرہ اندوزوں سے 3لاکھ میٹرک ٹن گندم برآمد

لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے)فوڈ ڈائریکٹوریٹ پنجاب اور پیرا فورس نے 2095 مقامات کی چیکنگ کی،16 روز میں ناجائز ذخیرہ اندوزوں سے 3 لاکھ 19 ہزار 346 میٹرک ٹن گندم برآمد کر لی گئی۔۔۔

گزشتہ ماہ فلور ملز کے پاس 14 لاکھ 19 ہزار 998 میٹرک ٹن گندم کے ذخائر تھے ، رواں ماہ اب تک فلور ملز کے گندم ذخائر 15لاکھ 82 ہزار 864 ٹن ہوگئے ہیں، علاوہ ازیں 2 لاکھ 97 ہزار 652 ٹن گندم پسائی سے 16 روز میں آٹے کی فراہمی بھی یقینی بنائی گئی ہے ،گندم کی 3800 روپے فی من تک پہنچنے والی قیمت عام مارکیٹ میں 3000 روپے تک آگئی ہے۔

