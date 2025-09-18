پنجاب یونیورسٹی : طلبہ حقوق مارچ پر پولیس کا دھاوا
لاہور(خبر نگار، اپنے سٹاف رپورٹر سے، مانیٹرنگ ڈیسک)پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ کے زیر اہتمام طلبہ حقوق مارچ پولیس اور یونیورسٹی سکیورٹی گارڈز کے ساتھ تصادم میں بدل گیا، جس کے نتیجے میں متعدد طلبہ زخمی اور کئی گرفتار ہوگئے۔
اسلامی جمعیت طلبہ نے فیسوں میں اضافے اور دیگر مطالبات کے حق میں سوشیالوجی ڈیپارٹمنٹ سے ریلی نکالی، جو فیصل آڈیٹوریم پر اختتام پذیر ہونا تھی تاہم شرکا وائس چانسلر آفس کی طرف بڑھ گئے ۔ اسی دوران پہلے طلبہ اور سکیورٹی گارڈز میں جھڑپ ہوئی اور بعد میں پولیس کی جانب سے طلبہ کو منتشر کرنے اور گرفتار کرنے کی کارروائی کی گئی۔ جمعیت کے مطابق نہتے طلبہ پر پولیس اور یونیورسٹی انتظامیہ نے لاٹھی چارج کیا۔ ناظم جامعہ پنجاب احسن فرید نے کہا کہ طلبہ کے بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد جاری رہے گی اور گرفتاریوں یا دباؤ سے خوفزدہ نہیں ہوں گے ۔دوسری جانب پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ نے کہا ہے کہ مارچ کے پسِ پردہ برطرف شدہ طلبہ کی بحالی کا مطالبہ تھا۔دریں اثنا اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظمِ اعلیٰ حسن بلال ہاشمی نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے اس جبر کو بند نہ کیا اور گرفتار طلبہ کو رہا نہ کیا گیا تو اسلامی جمعیت طلبہ ملک بھر کے طلبہ کے ساتھ مل کر بڑے احتجاجی لائحہ عمل کا اعلان کرے گی۔