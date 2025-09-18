مقابلے میں زخمی کانسٹیبل کو 19سال بعد ماڈل مل گیا
لاہور(محمد اشفاق سے)2006میں پولیس مقابلے میں ملزموں کی 10 گولیاں لگنے سے زخمی ہونے والے کانسٹیبل منظور احمد کو نامزدگی کے 19 سال بعد ڈی آئی جی آپریشنز لاہور نے غازی ماڈل سے نوازدیا۔
تفصیلات کے مطابق سال 2006میں کانسٹیبل منظور لاہور کے تھانہ لٹن روڈ میں تعینات تھا ۔ اس وقت کے آئی جی پنجاب میجر ریٹائرڈ ضیا الحسن اور ڈی آئی جی آپریشنز لاہور خواجہ خالد فاروق نے اوروزیراعلیٰ پرویز الٰہی کی جانب سے امداد کا اعلان کیا گیا تھا، کانسٹیبل منظور کی اہلیہ نے سات لاکھ روپے کا زیور بیچ کر اپنے شوہر کا علاج کرایا، 19سال بعد کانسٹیبل منظور کو ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران نے غازی میڈل سے نوازا ،اس موقع پر منظور کانسٹیبل کا بیٹا بھی ہمراہ تھا اور ڈی آئی جی آپریشنز کو باقی تمام معاملات سے متعلق کانسٹیبل نے یاددہانی کرائی ۔جس پر ڈی آئی جی آپریشنز نے یقین دہانی کرائی کہ جو اعلانات 19سال قبل کیے گئے تھے وہ تمام وعدے پورے ہونگے ، کا نسٹیبل منظور اس وقت چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ جسٹس عالیہ نیلم کے کمرہ عدالت کے باہر تعینات ہے ،کانسٹیبل منظور حسین نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی دادرسی کی جائے۔