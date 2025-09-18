صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیک گروپ آف انسٹی ٹیوشنز کے زیر اہتمام نعتیہ مقابلے کا انعقاد

  • لاہور
یونیک گروپ آف انسٹی ٹیوشنز کے زیر اہتمام نعتیہ مقابلے کا انعقاد

لاہور (سٹاف رپورٹر) یونیک گروپ آف انسٹی ٹیوشنز کے زیر اہتمام یونیک نعتیہ مقابلے کا انعقاد یونیک گروپ کے ڈاکٹر نثار احمد رانا آڈیٹوریم میں کیا گیا۔

 جس کی صدارت چیئرمین یونیک گروپ پروفیسر عبدالمنان خرم نے کی جبکہ دیگر مہمانان گرامی میں معروف سیرت سکالر ڈاکٹر طارق شریف زادہ،چیئرپرسن سٹینڈنگ کمیٹی فار سپیشل ایجوکیشن شہر بانو، سابق رکن اسمبلی اور وائس چیئرمین واسا میاں شہباز احمد، رکن صوبائی اسمبلی فوزیہ بٹ، معروف موٹیوشنل سپیکر قاسم علی شاہ  اور تمغہ حسن کارکردگی حاصل کرنے والے مرغوب ہمدانی شامل تھے۔

