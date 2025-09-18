آر پی او نے چونیاں میں پولیس خدمت مرکز کا افتتاح کردیا
قصور(نمائندہ دنیا)آر پی او شیخوپورہ ریجن اطہر اسماعیل اور ڈی پی او قصور عیسیٰ خاں نے چونیاں میں پنجاب کے سب سے بڑے سٹیٹ آف دی آرٹ انٹیگریٹڈ پولیس خدمت مرکز کا افتتاح کردیا۔
آر پی او اطہر اسماعیل نے افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا یہاں ایک ہی چھت تلے شہریوں کو کریکٹر سرٹیفکیٹ، گمشدگی رپٹ اور لائسنس سمیت 14 سہولیات فراہم کی جائینگی۔ خدمت مرکز میں میثاق سنٹر، تحفظ مرکز، ڈرائیونگ لائسنس سنٹر کیساتھ ساتھ لائبریری اور کیفے ٹیریا بھی بنایا گیا ہے ۔ 1863 میں قائم تھانہ سٹی چونیاں کی آثار قدیمہ عمارت کی اسی حالت میں مہارت کیساتھ تزئین وآرائش کی گئی ہے۔