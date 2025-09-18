ہڑپہ میوزیم : نئی گیلریوں میں متعدد نئے نوادرات
لاہور(سہیل احمد قیصر)ہڑپہ کے میوزیم کو بین الاقوامی معیار کی سہولتوں سے آراستہ کردیا گیا۔ ہڑپہ میوزیم میں چار نئی گیلریوں کا بھی اضافہ کردیا گیا۔ نئی گیلریوں میں ہڑپہ سے ملنے والے متعددنئے نوادرات رکھے گئے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق ہڑپہ کے کھنڈرات پنجاب میں ساہیوال سے 35 کلومیٹر مغرب کی طرف چیچہ وطنی شہر سے 15 کلومیٹر پہلے واقع ہیں ۔ شواہد بتاتے ہیں کہ اِس جگہ کا ذکر تقریباً 1200 سال قبل از مسیح لکھی جانے والی ہندوؤں کی کتاب رگ وید میں بھی ملتا ہے ۔ یہاں پر ایک میوزیم بھی قائم ہے جہاں اب مزید چار نئی گیلریوں کا اضافہ کردیا گیا ہے ۔ اِن گیلریوں میں قبل از تاریخ گیلری، بعد از تاریخ گیلری، نسلی گیلری اور آرٹ اینڈ کلچر گیلری شامل ہے ۔اس حوالے سے سیکرٹری آرکیالوجی، میوزیمز اینڈ ٹورازم احسان بھٹہ نے روزنامہ دنیا کو بتایا کہ ہڑپہ کے مقام پر بین الاقوامی معیار کی سہولیات بھی فراہم کی گئی ہیں تاکہ پنجاب میں سیاحت کو فروغ دیا جاسکے۔