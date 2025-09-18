تخمینہ لگایاجارہا، متاثرین کے نقصانات کاازالہ کیاجائیگا،ملک احمد خاں
تلونڈی(نامہ نگار)سیلاب متاثرہ فصلوں اور مکانات کے نقصانات کا تخمینہ لگانے کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ متعلقہ محکموں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ زمینوں، فصلوں اور مکانات کی مکمل تفصیل مرتب کرکے فوری رپورٹ حکومت کو ارسال کریں تاکہ متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کیا جاسکے۔
ان خیالات کا اظہار اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خاں اور وزیر مملکت ملک رشید خاں نے ڈیرہ رانا اسلم پر روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا حکومت متاثرین کی امداد اور بحالی کیلئے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہی ہے ۔ متاثرہ خاندانوں کے روزگار اور رہائش کے مسائل بھی حکومتی ترجیحات میں شامل ہیں ۔کسانوں کی فصلوں کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی کیلئے خصوصی پیکیج تیار کیا جا رہا ہے جبکہ بے گھر ہونیوالوں کیلئے فوری عارضی شیلٹر بنائے جا رہے ہیں۔