ٹیکنیکل بورڈ : امتحانات کی نگرانی کیلئے مانیٹرنگ سیل کا افتتاح

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ،خبرنگار)صوبائی وزیر صنعت و تجارت شافع حسین نے پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کا دورہ کیا۔صوبائی وزیر نے بٹن دبا کر نتائج کی اشاعت کا باقاعدہ افتتاح کیا اور صوبے بھر میں امتحانی اور مارکنگ کی آن لائن نگرانی کیلئے بنائے گئے مانیٹرنگ سیل کا بھی افتتاح کیا۔

صوبائی وزیر نے مانیٹرنگ سیل کا معائنہ کیا اور نگرانی کے عمل کا مشاہدہ کیا۔پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے زیر اہتمام سال 2025میں مختلف ڈپلومہ جات کے ہونے والے امتحانات میں ایک لاکھ چار ہزار سات سو طلبہ نے شرکت کی۔ پچاس ہزار گیارہ طلباکامیاب قرار پائے اور کامیابی کا تناسب 48 فیصد رہا۔صوبائی وزیر نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق معیاری فنی تعلیم کا فروغ وقت کی ضرورت ہے ، ٹیچرز ٹریننگ پروگرام کا معیاری فنی تعلیم کے فروغ میں کلیدی کردار ہے ۔اس لئے ٹیچرز ٹریننگ پروگرام پر فوکس کی ضرورت ہے ۔ پاکستان کا مستقبل معیاری فنی تعلیم کے فروغ سے ہی جڑا ہے۔

