10 ڈویژنز کے 414 دیہات کیلئے سکیمیں منظور
لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے مثالی گائوں پراجیکٹ پر ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف دیہات میں بھی شہروں جیسی سہولیات چاہتی ہیں۔
وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا کہ ماڈل ویلیج پروگرام کے تحت دیہات میں واٹر سپلائی اور ڈرینج کی سکیمیں مکمل کی جائیں گی۔ کچی گلیوں کو پختہ کرنے کے ساتھ چلڈرن پارک بنائے جائیں گے ۔ ابتدائی مرحلے میں صوبہ بھر کے مجموعی طور پر 550 دیہات کو ماڈل ویلیج پروگرام کے لئے منتخب کیا گیا ہے ۔ اس میں راولپنڈی ڈویژن کے 64، لاہور کے 51، گوجرانوالہ کے 64 گائوں شامل ہیں۔ گجرات ڈویژن کے 53، ساہیوال کے 49، ڈی جی خان کے 51 دیہات میں بھی کام ہوگا جبکہ بہاولپور کے 61، فیصل آباد کے 37 گائوں پروگرام کے تحت ماڈل بنیں گے ۔ سرگودھا ڈویژن کے 45 اور ملتان کے 75 دیہات پہلے مرحلے میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دس ڈویژنز کے 414 دیہات کیلئے سکیموں کی منظوری دے دی گئی۔