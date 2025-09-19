صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جمعیت کے دھرنے پر پولیس کا دھاوا، 20 گرفتار و رہا

  • لاہور
جمعیت کے دھرنے پر پولیس کا دھاوا، 20 گرفتار و رہا

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے، خبر نگار)اسلامی جمعیت طلبہ نے لاہور کے تین مقامات پر مطالبات کے حق میں احتجاج کیا تو پولیس نے دھاوا بول دیا، ناظم لاہور سمیت 20 سے زائد کارکن گرفتار کرلئے۔

بعد ازاں مذاکرات کے بعد رہا کر دیا گیا۔اسلامی جمعیت طلبہ نے لاہور سے حقوقِ طلبہ تحریک کا اغاز کر دیا، دن بھر لاہور کے شاہراہوں پر احتجاج اور دھرنے جاری رہے، پولیس نے پرامن احتجاج پر دھاوا بول کر ناظم لاہور عبداللہ عباس سمیت متعدد کارکنوں کو گرفتار کر کیا، اس موقع پر ترجمان جمعیت طلبہ حسنات ڈوگر کا کہنا تھا کہ یہ گرفتاریاں ہمارا راستہ نہیں روک سکتیں ، اب یہ تحریک چل پڑی ہے، طلبہ ساتھ جڑتے چلے جائیں گے، اور اب ہم آگے ہی بڑھیں گے ، اگلے کچھ دنوں میں میڈیکل کالجز کی فیسوں کے حوالے سے بھی احتجاج کیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ترقیاتی سکیموں میں گھپلوں پر سخت کارروائی کا حکم

ڈی سی کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ اجلاس

پولیس اسٹیشن قائد آباد میں شہزاد آصف خان کی کھلی کچہری

وزیر اعلی آج سرگود ھا میں الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کریں گی ، صہیب احمد

پبلک و نجی تعلیمی اداروں کی گاڑیوں میں گاڑیوں میں سلنڈرز

آئس،چرس،شراب،ناجائز اسلحہ برآمد،11ملزم گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ