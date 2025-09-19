جوائے لینڈ کا ٹھیکہ من پسند کمپنی کو دینے پر ڈی جی پی ایچ اے کونوٹس
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے پی ایچ اے گوجرانوالہ میں جوائے لینڈ کا ٹھیکہ من پسند کمپنی کو دینے کے خلاف درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے ڈی جی پی ایچ اے گوجرانوالہ کو نوٹس جاری کردیا۔
لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس احمد ندیم ارشد نے شہری عبدالحفیظ راجہ کی درخواست پر سماعت کی۔درخواست گزار کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ پی ایچ اے گوجرانوالہ نے جوائے لینڈ کی تعمیر کا ٹھیکہ قواعد و ضوابط کو نظر انداز کرتے ہوئے من پسند کمپنی کو دیا۔