فیز ٹو کیلئے 40 اکروڑ کی گرانٹ وزارت اطلاعات کومنتقل
لاہور(سٹاف رپورٹر)لاہور پریس کلب ہاؤسنگ کالونی فیز ٹو کیلئے صوبائی بجٹ 2025-26ء میں منظور کردہ 40 کروڑ روپے وزارت اطلاعات پنجاب کو منتقل ہونے پر۔۔۔
لاہور پریس کلب کی گورننگ باڈی نے فیز ٹو کے تمام ممبران کو دلی مبارک باد پیش کی ہے۔ اس موقع پر وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا خصوصی شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری اور دیگر عہدیداروں نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب نے لاہور کے صحافیوں سے کیا گیا وعدہ پورا کر دکھایا ہے۔