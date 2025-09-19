ترک قونصل جنرل کا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا دورہ
لاہور(خبر نگار،اپنے سٹاف رپورٹر سے)ترک قونصل جنرل کا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا دورہ کیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں ونڈرز آف ترکیہ کے عنوان سے تصویری نمائش کا انعقاد۔
نمائش یونس ایمرے انسٹی ٹیوٹ ترکش کلچرل سنٹر لاہور کے تعاون سے منعقد کی گئی۔ اس موقع پر معروف صحافی سلمان غنی، چیئرپرسن شعبہ اردو پروفیسر ڈاکٹر صائمہ ارم اور یونس ایمرے انسٹی ٹیوٹ ترکش کلچرل سنٹر لاہور کے ڈپٹی ڈائریکٹر ایرن میاشو اوغلو بھی موجود تھے ۔قونصل جنرل کا کہا تھا کہ پاکستان اور ترکیہ میں بھائی چارہ حقیقی ہے ،سینئر صحافی سلمان غنی نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل خوشحال اور محفوظ ہے۔