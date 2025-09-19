سی بی ڈی پنجاب کا ریٹیل مواقع کے آخری مرحلے کا اعلان
لاہور(سٹاف رپورٹر)پنجاب سنٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ اتھارٹی (پی سی بی ڈی ڈی اے) جو سنٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پنجاب (سی بی ڈی پنجاب) کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔۔۔
نے سی بی ڈی پنجاب کے قائد ڈسٹرکٹ میں واقع سی بی ڈی واک کے آخری ریٹیل اور کمرشل یونٹس کی دستیابی کا اعلان کر دیا ہے ۔ یہ فلیگ شپ لیک فرنٹ ڈویلپمنٹ پہلے ہی متعارف کرائی جا چکی ہے اور اس کی بیلٹنگ بھی کامیابی کے ساتھ مکمل ہوگئی ہے ۔پہلے مراحل میں سرمایہ کاروں کی شاندار دلچسپی کے بعد انویسٹرز اور کاروباری اداروں کے لیے سی بی ڈی واک کا حصہ بننے کا یہ آخری موقع ہے، جو لاہور کا سب زبردست ریٹیل، کمرشل اور انٹرٹینمنٹ حب ہے۔