صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت کا عارضی بنیادوں پر طبی ماہرین بھرتی کرنیکا فیصلہ

  • لاہور
حکومت کا عارضی بنیادوں پر طبی ماہرین بھرتی کرنیکا فیصلہ

لاہور(سیاسی نمائندہ)پنجاب حکومت نے عارضی بنیادوں پر طبی ماہرین بھرتی کرنے کا فیصلہ کر لیا، اس حوالے سے پنجاب لوکم ہائیرنگ ایکٹ 2025 پنجاب اسمبلی کے حالیہ اجلاس میں پیش کردیا گیا۔

پنجاب لوکم ہائیرنگ ایکٹ 2025 متعلقہ کمیٹی کے حوالے ، کمیٹی دو ماہ میں رپورٹ پیش کرے گی۔بل کے تحت لوکم پالیسی کمیٹی بنائی جائے گی۔صوبائی وزیر سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر چیئرپرسن، سیکرٹری سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر وائس چیئر پرسن، 3 فیلڈ کے ماہرین و ہیومن رسورس لوکم پالیسی کمیٹی کے ممبر ہونگے ۔کمیٹی صحت کے شعبے میں عملے کی کمی کی نشاندہی کرے گی۔کمیٹی عارضی بھرتی کے ٹی او آرز بھی طے کرے گی۔ بل کے متن کے مطابق کمیٹی بھرتی کی مدت، تنخواہ اور دیگر مراعات سمیت بھرتی ہونے کے معاہدے کو خارج کرنے کی شقیں طے کرے گی۔بھرتی شفاف طریقہ سے کی جائے گی۔بھرتی سے قبل کم سے کم 2 اخبارات میں اشتہار لازم ہوگا۔اشتہارات میں بھرتی کا تمام تر طریقہ کار واضع کیا جائے گا۔عارضی بنیادوں پر بھرتی ہونے والے مستقل نوکری کی استدعا نہیں کر سکیں گے ۔محکمہ صحت کے مستقل ملازمین کو ملنے والی مراعات عارضی بھرتی ہونے والوں کو فراہم نہیں کی جائیں گی۔عارضی بھرتیوں کی مدت بڑھانے یا ختم کرنے کا اختیار پالیسی کمیٹی کے پاس ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ : گلی محلے کچرا کنڈی ، نالیاں بند ، گزرنا محال

بھٹوں ، فیکٹریوں سے دھویں کا اخراج ، دھان کی باقیات جلانے پر کارروائی کیلئے ٹیمیں تشکیل

سیالکوٹ ڈویلپمنٹ کمیٹی نے کئی منصوبوں کی منظوری دیدی

ڈپٹی ڈائریکٹر تعلقات عامہ منور حسین کی کمشنر نو ید شیرازی کو ترقی پر مبارکباد

پاک سعودی تعلقات بلند ترین سطح پر پہنچ گئے :بلال تارڑ

نوجوان حقیقی انقلاب کیلئے میدان میں آ ئیں:مولانا حیدری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ