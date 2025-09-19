صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اپنی چھت، اپنا گھرسکیم بارے آ گاہی تقریب

  • لاہور
اپنی چھت، اپنا گھرسکیم بارے آ گاہی تقریب

لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)ستھرا پنجاب کے ہیروز اب اپنی چھت، اپنا گھرسکیم کے تحت اپنے ذاتی گھر کا خواب حقیقت میں بدل سکیں گے،لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے اس سکیم کے بارے میں آگاہی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔

تقریب میں سی ای او ایل ڈبلیو ایم سی بابر صاحب دین اور پراجیکٹ ڈائریکٹر مرزا ولید بیگ نے شرکت کی۔ اس موقع پر ورکرز کو با آسانی قرض کے حصول اور گھر کی تعمیر سے متعلق مکمل معلومات فراہم کی گئیں۔پراجیکٹ ڈائریکٹر مرزا ولید بیگ کا کہنا تھا کہ ستھرا پنجاب کے 1 لاکھ 25 ہزار سے زائد ورکرز اپنی چھت، اپنا گھر سکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

مصنوعی دودھ تیار کرنیوالوں کیخلاف آپریشن

وائلڈ لائف رینجر کی‘کارروائیاں‘سبز طوطے ‘ آلات برآمد

سیلاب متاثرین کے لئے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد

وہاڑی چیمبر کے وفد کی ایشیا بیوٹی نمائش میں شرکت

والدین بچیوں کو سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین لازمی لگوائیں :ڈپٹی کمشنر

وہاڑی :سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سامان کی فراہمی جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ