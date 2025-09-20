صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حضرت میراں حسین شاہ زنجانی ؒ کے عرس کی تقریبات شروع

  • لاہور
لاہور (آئی این پی )حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری ؒ کے پیر بھائی حضرت سیدمیراں حسین شاہ زنجانیؒ کے 1017 ویں تین روزہ عرس مبارک کی تقریبات شروع ہو گئی ہیں۔عرس مبارک کا افتتاح۔۔۔

 سجادہ نشین پیر سید ادریس شاہ زنجانی نے رسم غسل سے کیا ۔ اس موقع پر علما، مشائخ اور عقیدت مندوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ رسم غسل کے بعد پیر سید ارشد زنجانی نے ملکی سلامتی، کشمیر و فلسطین کی آزادی، افواج پاکستان، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہدا اور جوانوں کے لیے دعا کرائی اور زائرین میں لنگر تقسیم کیا۔ عرس کی تقریبات مزید دو دن جاری رہیں گی۔ 20 ستمبر کو چراغاں اور 21ستمبر کو محفل سماع ہوگی جس میں حضرت داتا گنج بخش علی ہجویریؒ کی مسجد کے خطیب مفتی رمضان سیالوی خصوصی خطاب فرمائینگے۔

 

