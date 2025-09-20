صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور پریس کلب میں محفلِ میلاد النبی ؐ

  • لاہور
لاہور پریس کلب میں محفلِ میلاد النبی ؐ

لاہور(سٹاف رپورٹر)نیشنل ویمن جرنلسٹس فورم لاہور پریس کلب میں جماعت اسلامی پاکستان شعبہ خواتین ،ہمدرد فاؤنڈیشن اور مرحبا کے تعاون سے محفل میلاد النبیؐ کا انعقاد ہوا۔ خواتین نعت خواں رضوانہ تنویر اور میمونہ مدثر ۔۔۔

، فرح ہاشمی،ایمان فاطمہ،عافیہ مقبول نے ہدیہ نعت رسول ؐمقبول پیش کیا ۔ نظامت کے فرائض کنول نسیم نے سر انجام دیئے ۔مہمانانِ خصوصی ایم پی اے فاطمہ بیگم ،ایم پی اے سنبل ملک، جماعت اسلامی پاکستان شعبہ خواتین کی نائب صدر اور ڈائریکٹر میڈیا ثمینہ احمد اور صدر نیشنل ویمن جرنلسٹس فورم فرزانہ چودھری تھیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

تیز ہوا کیساتھ موسلا دھار بارش،درجنوں فیڈر ز ٹرپ کر گئے

سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین بارے پروپیگنڈا بے بنیاد :بریفنگ

ڈی سی خوشاب کاشہر کے مختلف مقامات کادورہ، صفائی کا معائنہ

اسد عباس مگسی کی مختلف سائلین سے ملاقات،مسائل سن کر احکامات جاری

پاکستان میں انڈسٹری کا قیام وقت کی ضرورت ہے ،عامر سلطان چیمہ

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خوشاب کی زیر صدارت وی ویکسی نیشن مہم کا جائزہ اجلاس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن