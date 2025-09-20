لاہور پریس کلب میں محفلِ میلاد النبی ؐ
لاہور(سٹاف رپورٹر)نیشنل ویمن جرنلسٹس فورم لاہور پریس کلب میں جماعت اسلامی پاکستان شعبہ خواتین ،ہمدرد فاؤنڈیشن اور مرحبا کے تعاون سے محفل میلاد النبیؐ کا انعقاد ہوا۔ خواتین نعت خواں رضوانہ تنویر اور میمونہ مدثر ۔۔۔
، فرح ہاشمی،ایمان فاطمہ،عافیہ مقبول نے ہدیہ نعت رسول ؐمقبول پیش کیا ۔ نظامت کے فرائض کنول نسیم نے سر انجام دیئے ۔مہمانانِ خصوصی ایم پی اے فاطمہ بیگم ،ایم پی اے سنبل ملک، جماعت اسلامی پاکستان شعبہ خواتین کی نائب صدر اور ڈائریکٹر میڈیا ثمینہ احمد اور صدر نیشنل ویمن جرنلسٹس فورم فرزانہ چودھری تھیں۔