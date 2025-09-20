وارڈن تشدد کیس ، ڈی ایس پی کو طلب ، ٹرائل کرنیکا حکم
لاہور( کورٹ رپورٹر)سیشن کورٹ، ڈی ایس پی عامر عباس شیرازی کیخلاف وارڈن تشدد کیس میں سزا کیلئے استغاثہ پر سماعت،عدالت نے ڈی ایس پی عامر عباس کو طلب کرنے ، ٹرائل کرنے کا حکم دیدیا ۔۔۔۔
ایڈیشنل سیشن جج ثمینہ حیات نے ٹریفک وارڈن ابراہیم خان کے استغاثہ پر کیس کی سماعت کی ،وکیل نے بتایا کہ ڈی ایس پی عامر عباس شیرازی نے 14 اگست 2022 کو ڈیوٹی کے دوران وارڈن کو تشدد کا نشانہ بنایا، ڈی ایس پی کیخلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دی لیکن مقدمہ درج نہ ہوا ،مقدمہ درج نہ ہونے پر ٹریفک وارڈن نے ٹرائل کورٹ میں ڈی ایس پی کیخلاف استغاثہ دائر کیا، استغاثہ کے ساتھ وارڈن پر تشدد کی مصدقہ میڈیکل رپورٹس بھی منسلک کیں۔