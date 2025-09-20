سامان خورد برد کرنے میں ملوث 3ریلوے ملازم گرفتار
لاہور (این این آئی)سپیشل برانچ اور ریلویز پولیس نے ڈی ایس آفس مغلپورہ ورکشاپس میں مشترکہ کارروائی عمل میں لاتے ہوئے محکمہ ریلوے کے لاکھوں مالیت کے سامان کی خورد برد میں ملوث 3ریلوے ملازمین کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرلیا۔۔۔۔
تفصیلات کے مطابق ملزمان نے ریلوے کیرج شاپس سے سپوکنل شیٹ کے 4رول ایشو کراکے 2رول خورد برد کرلئے تھے اور شیٹس کو ڈی ایس آفس مغلپورہ میں ٹرک کے ذریعے لیجارہے تھے جس دوران سپیشل برانچ اور ریلویز پولیس کے اے ایس آئیز رفیق ڈوگر اور اظہر عباس نے ٹرک کو داخلی راستے پر چیکنگ کے لئے روکا۔ ٹرک کی تلاشی لینے پر ٹرک میں گیٹ پاس رسید کے مطابق ریلوے کی لاکھوں مالیت کی 4میں سے 2سپوکنل شیٹس غائب تھیں۔ ابتدائی انٹیروگیشن پر معلوم ہوا کہ خوردبرد کئے گئے 2رول ریلوے ڈی ایس آفس میں تعینات بجٹ کلرک احمد علی نے اپنے کوارٹر میں چھپا رکھے ہیں جس پر ریلویز پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ریلوے کی خورد برد کی گئی2 سپوکنل شیٹس کے رول جنکی قیمت تقریباً چار لاکھ روپے ہے کو برآمد کرلیا۔