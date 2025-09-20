صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
حرمین شریفین کا تحفظ ہمارے لئے سعادت:حافظ فضل الرحیم

لاہور (سیاسی نمائندہ) جامعہ اشرفیہ لاہور کے مہتمم مولانا حافظ فضل الرحیم،نائب مہتمم اور ناظم اعلیٰ مولانا قاری ارشد عبید،پروفیسر مولانا محمد یوسف خان، مولانا حافظ اسعد عبید، حافظ اجود عبید، مولانا زبیر حسن اور۔۔۔

 مولانا مجیب الرحمن نے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیا ن تاریخی باہمی دفاعی معاہدے کا زبردست خیر مقدم اورخوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے سے پاکستان کی عوام میں اور امت مسلمہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے ،یہ دفاعی معاہدہ انشا اللہ تمام مسلم ممالک کے باہمی اتحاد واتفاق کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ 

 

