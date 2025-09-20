قتل کیس میں ملزم کی ضمانت بارے نیا میڈیکل بورڈ بنانیکی ہدایت
لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں قتل کے ملزم منہاق جمیل کی ضمانت سے متعلق کیس کی سماعت ، عدالت نے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کو ڈاکٹروں کا نیا بورڈ تشکیل دے کر آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب کرلی۔ ۔۔۔
جسٹس محمد امجد رفیق نے ملزم کی درخواست ضمانت پر کیس کی سماعت کی۔گزشتہ روز ایم ایس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال قصور کی عدم حاضری پر عدالت نے ان کے ناقابلِ ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے ۔ عدالت کے حکم پر متعلقہ ایس ایچ او نے ایم ایس کو گرفتار کر کے عدالت کے روبرو پیش کیا۔سماعت کے دوران ایم ایس نے عدالت سے غیر حاضری پر معافی مانگ لی۔