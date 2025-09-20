انٹرامتحانات: ڈی جی خان بورڈ کا نتیجہ سب سے بہترین
لاہور (عاطف پرویز سے ) پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز کے انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو امتحانات 2025 میں لڑکیوں نے ایک بار پھر لڑکوں کو نمایاں فرق سے پیچھے چھوڑ دیا۔ اس سال لڑکیوں کی کامیابی کی۔۔۔
شرح 72.06 فیصد رہی، جبکہ لڑکے صرف 53.65 فیصد پر محدود رہے ۔ یوں دونوں کے درمیان کامیابی کا فرق تقریباً 20 فیصد ریکارڈ کیا گیا۔اعدادوشمار کے مطابق صوبے بھر میں مجموعی طور پر 7 لاکھ 59 ہزار 478 طلبہ و طالبات نے امتحان دیا، جن میں سے 4 لاکھ 89 ہزار 148 کامیاب قرار پائے اور یوں مجموعی کامیابی کا تناسب 64.41 فیصد رہا۔ ان میں 3 لاکھ 15 ہزار 755 لڑکوں میں سے 1 لاکھ 69 ہزار 390 کامیاب ہوئے ، جبکہ 4 لاکھ 43 ہزار 723 لڑکیوں میں سے 3 لاکھ 19 ہزار 758 نے امتحان پاس کیا۔بورڈز کی کارکردگی پر نظر ڈالیں تو سب سے بہترین رزلٹ ڈی جی خان بورڈ نے دیا، جہاں کامیابی کی شرح 74.86 فیصد رہی۔ فیصل آباد بورڈ 73.71 فیصد کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا، جبکہ لاہور بورڈ صرف 60.86 فیصد کامیابی کے ساتھ نمایاں طور پر پیچھے رہا۔ سب سے کم نتائج راولپنڈی بورڈ میں سامنے آئے ، جہاں مجموعی کامیابی 54.12 فیصد رہی۔ خاص طور پر لڑکوں کی کامیابی صرف 39.87 فیصد تک محدود رہی۔