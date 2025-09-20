محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کااجلاس
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودھا، ساہیوال انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور نواز شریف کارڈیالوجی سنٹر مری کے۔۔۔
حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کی۔ صوبائی وزیر نے اس موقع پر کارڈیک کے تمام نئے پراجیکٹس پر جاری پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر نے اس موقع پر کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف عوام کی دہلیز پر بہترین اور جدید کارڈیک سہولیات فراہم کرنا چاہتی ہیں۔