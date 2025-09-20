صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب سے متاثرہ طلباکی فیس معاف اور مؤخر کردینگے گی، ابراہیم حسن مراد

  • لاہور
سیلاب سے متاثرہ طلباکی فیس معاف اور مؤخر کردینگے گی، ابراہیم حسن مراد

لاہور (سٹاف رپورٹر )یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے صدرابراہیم حسن مراد نے کہاہے کہ حالیہ سیلاب سے متاثر ہونے والے طلبا کی فیسیں معاف اور مؤخر کر دی جائیں گی۔۔۔

 تاکہ وہ مالی مشکلات کے باوجود اپنی تعلیمی سلسلے کو جاری رکھ سکیں۔ یو ایم ٹی ہمیشہ سے تعلیم کو سب کے لیے مساوی اور قابلِ رسائی بنانے کے لیے پرعزم رہی ہے ۔ اسی ویژن کے تحت یونیورسٹی کے مختلف سکالرشپس پروگرامز نے ہزاروں طلبہ کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے میں کلیدی کردار ادا کیاہے ۔

 

