متعدد وارداتیں،شہری لاکھوں نقدی فونز، زیورات ،موٹر سائیکلوں سے محروم

  • لاہور
قصور(نمائندہ دنیا)قصور میں ڈکیتی، راہزنی اور چوری کی متعدد وارداتوں میں ڈاکوؤں نے شہریوں کو لاکھوں روپے نقدی ،موبائل فون، طلائی زیورات اور موٹر سائیکلوں سے محروم کردیا۔ بلوکی سرائے مغل کے۔۔۔

 قریب سے ڈاکوؤں نے ملتان روڈ طارق آباد لاہور کے رہائشی  اختر گجر سے 1 لاکھ 70 ہزار روپے نقدی ودیگر سامان چھین لیا۔ روشن بھیلہ قصور کے نزدیک سے ڈاکوؤں نے ٹوڈے پور کے رہائشی ریاست علی سے ہزاروں روپے نقدی ودیگر سامان چھینا۔ آرائیاں والا کنگن پور کے نزدیک سے ڈاکوؤں نے محمد طاہر سے 80 ہزار روپے نقدی چھین لی۔ ٹھینگ چک 7 صدر پتوکی کے نزدیک سے ڈاکوؤں نے ہنجرائے کلاں کے رہائشی حافظ زین علی سے ہزاروں روپے نقدی، موبائل فون اور موٹرسائیکل چھین لی۔ سرہالی خورد مصطفی آباد سے نامعلوم چور فضل مسیح کی موٹرسائیکل چوری کرکے لے گئے ۔ وڈانہ مصطفی آباد سے نامعلوم چور عثمان اصغر کی موٹرسائیکل چوری کرکے لے گئے ۔

 

 

