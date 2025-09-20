صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیت گینگ گرفتار، لاکھوں روپے کا مسروقہ مال ، اسلحہ برآمد

  • لاہور
ڈکیت گینگ گرفتار، لاکھوں روپے کا مسروقہ مال ، اسلحہ برآمد

صدرگوگیرہ (نمائندہ دنیا)صدر گوگیرہ کے تھانہ طیب سعید شہید پولیس کی کارروائی ، ڈکیت گینگ گرفتار کرلیا۔ ایس ایچ او عاطف نواز اور محرر رانا عابد کی سربراہی میں کامیاب کارروائی کرتے ہوئے جن ملزموں کو گرفتار کیا گیا۔۔۔

 ان میں سبحان ، زبیر اور علی حسن شامل ہیں۔ ملزموں کے قبضہ سے 13 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مال مسروقہ برآمد کرلیا جس میں 4 موٹر سائیکل ، 3 موبائل فون ، اڑھائی لاکھ روپے نقدی اور 3 پسٹل شامل ہیں۔ ملزموں نے ڈکیتی اور راہزنی کی16 وارداتوں کا اعتراف کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چینی بحران،چھاپوں کا خوف،دکانداروں نے فروخت چھوڑدی،صارفین کو مشکلات

سیلاب سے زرعی معیشت بری طرح متاثر ہوئی : وزیر زراعت

فیصل آباد میں ساندل بار میراتھن کے انعقاد کا فیصلہ

برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا زرعی یونیورسٹی کا دورہ

ڈویژنل ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس،8 سکیموں کی منظوری

چنیوٹ ڈی پی او کی کھلی کچہری ، عوامی شکایات سنیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن