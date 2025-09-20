صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہربنس پورہ :اغوامیں ملوث کانسٹیبل سمیت 2ملزم گرفتار

  • لاہور
لاہور (کرائم رپورٹر )ہربنس پورہ میں پولیس وردی میں ملبوس شہری کو اغوا کرکے رقم لینے کے معاملے میں پیشرفت سامنے آئی ہے ۔پولیس نے اغوامیں ملوث کانسٹیبل فاروق سمیت دو ملزمان کو حراست میں لے لیا ہے ۔۔۔

ملزم فاروق پولیس لائن لاہور میں تعینات ہے ۔ ملزم فاروق نے تفتیش میں بتایا کہ مدعی مقدمہ ندیم نے میرے پندرہ لاکھ روپے دینے تھے ۔فاروق نے اپنے دوست زین کے ذریعے پیسے مدعی ندیم دیے تھے ،پولیس ذرائع کے مطابق تفتیش میں مدعی ندیم بھی حوالہ ہنڈی کا کام کرتا ہے ۔ مدعی پر بھی اغوا کا مقدمہ درج ہے ۔ دو فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جارہے ہیں ۔ ملزمان نے ٹریکر اور موبائل لوکیشن سے ندیم کا پیچھا کیا تھا اور قائد اعظم انٹر چینج پر اسے اغوا کیا ۔پولیس ذرائع کے مطابق گاڑی میں پڑی نو لاکھ روپے کی رقم بھی چھین لی تھی ، چھ لاکھ بعد میں دینے کا وعدہ کیا تھا ، پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے ۔

 

