سی سی ڈی کے سربراہ کو ہٹانے کی درخواست خارج
لاہور( کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے سی سی ڈی کے سربراہ سہیل ظفر چٹھہ کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کردی ۔ جسٹس شہرام سرور چودھری نے۔۔۔
شاہد محمود کی درخواست پر سماعت کی ،مقامی وکیل شاہد محمود نے سی سی ڈی کی تعیناتی کو لاہور ہائیکورٹ میں چیلنج کیا تھا، وکیل نے بتایا کہ سربراہ سی سی ڈی کی تقرری کے لیے اخبار اشتہار جاری نہیں کیا گیا، تقرری سے قبل قانونی پراسیس مکمل نہیں کیا گیا ،لہذا عدالت سہیل ظفر چٹھہ کی تقرری کالعدم قرار دے اور پٹیشن کے حتمی فیصلہ تک تقرری کا نوٹیفکیشن معطل کرے ۔