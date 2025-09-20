جنر ل ہسپتال:منکی پاکس کے علاج کیلئے میڈیکل بورڈ تشکیل
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )جنرل ہسپتال میں زیر علاج منکی پاکس کے مریض کی مسلسل دیکھ بھال اور علاج کیلئے پرنسپل امیرالدین میڈیکل کالج پروفیسر فاروق افضل کی منظوری سے اعلیٰ سطحی میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا ۔۔۔
میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر فریاد حسین کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق بورڈ کی سربراہی ہیڈ آف ڈرماٹولوجی ڈیپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر عاطف شہزاد کریں گے ۔دیگر ارکان میں پروفیسر ڈاکٹر عاکف دلشاد (گیسٹرو انٹرولوجی)، پروفیسر ڈاکٹر خرم سلیم (میڈیکل یونٹ 3)، پروفیسر ڈاکٹر نازش ثقلین (پتھالوجی) اور ڈاکٹر عدنان مسعود (ایڈیشنل ایم ایس) شامل ہیں۔ بورڈ روزانہ کی بنیاد پر مریض رحمت علی کا طبی معائنہ کرکے ایم ایس کو رپورٹ پیش کرے گا۔ایم ایس نے ہسپتال میں انفیکشن کنٹرول کے تمام ایس او پیز پر عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی ہے ، جبکہ پرنسپل پروفیسر فاروق افضل نے علاج پر مامور عملے کو حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی تلقین کی ہے ۔ مریض کو حکومت پنجاب کی پالیسی کے مطابق مفت طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔