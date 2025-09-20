صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلم حکمران فلوٹیلا کی سکیورٹی کو یقینی بنائیں:اشرف جلالی

  • لاہور
مسلم حکمران فلوٹیلا کی سکیورٹی کو یقینی بنائیں:اشرف جلالی

لاہور(سیاسی نمائندہ) تحریک لبیک یا رسول اللہؐ کے سربراہ اور تحریک صراط مستقیم کے بانی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی نے کہاکہ مسلم حکمران فلوٹیلا کی سکیورٹی کو یقینی بنائیں۔ اہل غزہ کے لیے خوراک اور۔۔۔

دوائیاں لے جانے والا یہ نمائندہ بحری قافلہ فلسطینیوں کے لیے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے ۔ بارود برستے غزہ میں زندہ بچ جانے والی تتلیاں اور جگنو آغوشِ مادر سے محروم، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہیں۔ انشااللہ تعالیٰ گلوبل صمود فلوٹیلا اہل غزہ کا محاصرہ توڑنے میں کامیاب ہو گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چینی بحران،چھاپوں کا خوف،دکانداروں نے فروخت چھوڑدی،صارفین کو مشکلات

سیلاب سے زرعی معیشت بری طرح متاثر ہوئی : وزیر زراعت

فیصل آباد میں ساندل بار میراتھن کے انعقاد کا فیصلہ

برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا زرعی یونیورسٹی کا دورہ

ڈویژنل ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس،8 سکیموں کی منظوری

چنیوٹ ڈی پی او کی کھلی کچہری ، عوامی شکایات سنیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن