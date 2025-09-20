مسلم حکمران فلوٹیلا کی سکیورٹی کو یقینی بنائیں:اشرف جلالی
لاہور(سیاسی نمائندہ) تحریک لبیک یا رسول اللہؐ کے سربراہ اور تحریک صراط مستقیم کے بانی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی نے کہاکہ مسلم حکمران فلوٹیلا کی سکیورٹی کو یقینی بنائیں۔ اہل غزہ کے لیے خوراک اور۔۔۔
دوائیاں لے جانے والا یہ نمائندہ بحری قافلہ فلسطینیوں کے لیے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے ۔ بارود برستے غزہ میں زندہ بچ جانے والی تتلیاں اور جگنو آغوشِ مادر سے محروم، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہیں۔ انشااللہ تعالیٰ گلوبل صمود فلوٹیلا اہل غزہ کا محاصرہ توڑنے میں کامیاب ہو گا۔