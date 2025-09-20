ہم تحفظ حرمین شریفین پر کامل یقین رکھتے :طاہر اشرفی
لاہور (سیاسی نمائندہ)پاکستان علماکونسل کے چیئرمین علامہ طاہر اشرفی کاگرینڈ جامع مسجد بحریہ ٹاؤن لاہور میں یوم تشکر کے موقع پر جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس معاہدے کے بعد ایک عرب رہنما نے۔۔۔
کہا کہ آج کا دن عید کا دن ہے ، دنیا میں دو ممالک ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہیں۔پاکستان کو اللّہ تعالیٰ کے کرم سے معرکہ حق میں کامیابی ملی ہے ، اسرائیل کا ایران پر حملہ کرنے کے بعد پاکستان کا اس حملے کی مذمت کرنا۔جب قطر پر حملہ ہوا تو دنیا اسلام کو احساس ہوا کہ ہمارا کیا حال ہوگیا۔ اللہ نے حرمین شریفین کی حفاظت کا اعزاز اس لیے عطا کیا ہے کہ پاکستان کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے ۔اپنے ملک کی فوج اور سعودی عرب کی قیادت پر فخر ہے ۔ہم سب انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں ،عالم، بیوروکریٹس، سیاستدان اور فوج سب ہم میں سے ہی ہیں۔کسی کو اختلاف ہے تو فرد سے ہوگا سب پر وہ نہیں ہوگا۔ایران پر حملے میں زیادہ نقصان اندر سے ہوا ہے ۔