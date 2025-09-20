صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلاحی اداروں کے متاثرین کیلئے اقدامات خوش آئند:گورنر

  • لاہور
فلاحی اداروں کے متاثرین کیلئے اقدامات خوش آئند:گورنر

لاہور (سپیشل رپورٹر) گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ فلاحی اداروں کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اقدامات قابل ستائش ہیں۔ پنجاب کے تمام ادارے اور مشینری سیلاب زدگان کی امداد اور۔۔۔

 بحالی میں مصروف عمل ہیں۔بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سیلاب متاثرین کو امدادی رقوم پہنچائی جائیں۔ان خیالات کا اظہار اُنہوں نے گورنر ہائوس لاہور میں روٹری انٹرنیشنل کے وفد سے ملاقات کے دوران کیا جنہوں نے روٹری انٹرنیشنل سرگودھا کے صدر مختار مرزا کی قیادت میں ان سے ملاقات کی۔ملاقات کے دوران وفد نے گورنرپنجاب کو سیلاب کے دوران امدادی سرگرمیوں کے بارے تفصیلی آگاہ کیا۔اس موقع پر دوران پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری حسن مرتضیٰ بھی موجود تھے ۔ گورنر نے کہا کہ گزشتہ سالوں کی نسبت اس سال ملک بھر میں شدید بارشیں ہوئیں اور بھارت کی جانب سے بھی وسیع پیمانے پر پانی چھوڑ دیا گیا جس سے شدید سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ ہزاروں کی تعداد میں غریب کسانوں کی فصلیں ، مال مویشی، مکانات اور قیمتی سرمایہ سیلابی ریلوں میں بہہ گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:سیلاب متاثرہ 32 پلیوں میں سے 23 بحال

ڈی جی پاکستان پوسٹ کاجنرل پوسٹ آفس سیالکوٹ کا دورہ

سیالکوٹ:اے سی کیخلاف انجمن پٹواریاں کا احتجاج، دفاتر بند

تجاوزات کے خلاف کارروائی، گلہ قصاباں بازار کشادہ

گجرات:کڈنی سنٹر میں عطیہ کی گئی ڈائیلسز مشین کا افتتاح

منڈیر:اوورسیز ہائر سیکنڈری سکول کا سیلاب زدگان کیلئے 9 لاکھ روپے عطیہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن