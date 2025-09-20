فلاحی اداروں کے متاثرین کیلئے اقدامات خوش آئند:گورنر
لاہور (سپیشل رپورٹر) گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ فلاحی اداروں کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اقدامات قابل ستائش ہیں۔ پنجاب کے تمام ادارے اور مشینری سیلاب زدگان کی امداد اور۔۔۔
بحالی میں مصروف عمل ہیں۔بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سیلاب متاثرین کو امدادی رقوم پہنچائی جائیں۔ان خیالات کا اظہار اُنہوں نے گورنر ہائوس لاہور میں روٹری انٹرنیشنل کے وفد سے ملاقات کے دوران کیا جنہوں نے روٹری انٹرنیشنل سرگودھا کے صدر مختار مرزا کی قیادت میں ان سے ملاقات کی۔ملاقات کے دوران وفد نے گورنرپنجاب کو سیلاب کے دوران امدادی سرگرمیوں کے بارے تفصیلی آگاہ کیا۔اس موقع پر دوران پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری حسن مرتضیٰ بھی موجود تھے ۔ گورنر نے کہا کہ گزشتہ سالوں کی نسبت اس سال ملک بھر میں شدید بارشیں ہوئیں اور بھارت کی جانب سے بھی وسیع پیمانے پر پانی چھوڑ دیا گیا جس سے شدید سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ ہزاروں کی تعداد میں غریب کسانوں کی فصلیں ، مال مویشی، مکانات اور قیمتی سرمایہ سیلابی ریلوں میں بہہ گیا ۔