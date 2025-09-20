صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک سعودیہ معاہدہ پر من و عن عمل کیاجائے :مقررین

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ)بادشاہی مسجد میں پاک سعودی دفاعی معاہدہ پر یوم تشکر کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے چیئرمین عبد الخبیر آزاد نے وزیر اعظم شہباز شریف اور۔۔۔

 فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا، بولے کہ پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ پر من و عن عمل کریں ۔ فتنہ الخوارج اور دشمن قوتوں کو بتا دینا چاہتا ہوں ،تمہیں کوئی راستہ نہیں ملے گا۔سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان نے معاہدہ کیا ہے ، اسرائیل پریشان ہے ،حرمین شریفین کا تحفظ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ،پاک سعودی عرب معاہدہ سے پاکستان کا پرچم مزید بلند ہوگیا ہے ۔عبد الخبیر آزاد کا کہنا تھا کہ اللہ تعالی پاک سعودی عرب معاہدہ کی محبت و دوستی مضبوط کرے گا دفاعی معاہدہ کر کے پوری امہ کے تحفظ کو یقینی بنایا ہے ۔ علامہ سجاد حسین جوادی ، علامہ نعیم پاشا اور مفتی شفیق اعوان سمیت دیگر علما کرام کا کہنا تھا کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی حفاظت ہمارے لیے فخر ہے ،ان کا کہنا تھا کہ اگر سعودی عرب پر حملہ ہو گا تو پاکستان پر تصور ہوگا۔ 

 

