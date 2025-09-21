بچیکی :دکاندار کی 13 سالہ بچی سے زیادتی ، ملزم پکڑا گیا
بچیکی(نمائندہ دنیا )بچیکی کے نواحی گاؤں بندیکی جاگیر میں دکاندار نے 13 سالہ بچی سے زیادتی کرڈالی۔(الف)دکان پر سودا سلف لینے آئی تو دکاندار بچی کو بہلا پھسلا کر دکان کی دوسری منزل پر لے گیا اور زیادتی کا نشانہ بنایا۔
بچی کے شور مچانے پر اہل علاقہ نے ملزم کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں 55 سالہ دکاندار عارف نے بچی سے مبینہ زیادتی کا اعتراف کرلیا ۔اہل علاقہ کا کہنا کہ ملزم عارف کا کردار ٹھیک نہیں، پہلے بھی ملزم پر اس طرح کے الزامات لگ چکے ہیں ۔تھانہ بڑا گھر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔