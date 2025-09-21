صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچیکی :دکاندار کی 13 سالہ بچی سے زیادتی ، ملزم پکڑا گیا

  • لاہور
بچیکی :دکاندار کی 13 سالہ بچی سے زیادتی ، ملزم پکڑا گیا

بچیکی(نمائندہ دنیا )بچیکی کے نواحی گاؤں بندیکی جاگیر میں دکاندار نے 13 سالہ بچی سے زیادتی کرڈالی۔(الف)دکان پر سودا سلف لینے آئی تو دکاندار بچی کو بہلا پھسلا کر دکان کی دوسری منزل پر لے گیا اور زیادتی کا نشانہ بنایا۔

بچی کے شور مچانے پر اہل علاقہ نے ملزم کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں 55 سالہ دکاندار عارف نے بچی سے مبینہ زیادتی کا اعتراف کرلیا ۔اہل علاقہ کا کہنا کہ ملزم عارف کا کردار ٹھیک نہیں، پہلے بھی ملزم پر اس طرح کے الزامات لگ چکے ہیں ۔تھانہ بڑا گھر پولیس نے  مقدمہ درج کر لیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

عوام کا اعتماد ہماری طاقت، علما کا کردار قابل ستائش، شاہد خاقان

ریڈ زون کی سکیورٹی سخت ،غیر متعلقہ گاڑیوں کا داخلہ بند

غیر رجسٹر ڈ گاڑیوں ،موٹر سائیکلوں کیخلاف کریک ڈائون کا فیصلہ

ایس ایس پی آپریشنز کا تھانہ سنبل کا اچانک دورہ

اسلام آباد میں ڈینگی کے 33 نئے مریض ،نوشہرہ میں ایک جاں بحق

لیڈی منشیات سپلائر سمیت 2 مجرموں کو سزائیں، جرمانہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سہرا‘ ہر پاکستانی کے سر پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مالدار عرب دنیا کی سوچ میں بھونچال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Now its free for all
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا تزویراتی عروج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان کے امن کی دشمن…
محمد عبداللہ حمید گل