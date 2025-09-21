مصطفی آباد میں محفل میلاد کا انعقاد
مصطفی آباد/للیانی(سٹی رپورٹر)مصطفی آباد کے نواحی گائوں رائے کلاں میں ذوالفقار علی کی رہائشگاہ پر محفل میلاد مصطفی ؐ کا انعقادکیا گیا۔ سیاسی، سماجی، مذہبی جماعتوں کے نمائندوں، صحافیوں کی خصوصی شرکت، نعت خواں حضرات نے ہدیہ نعت پیش کیا۔
محفل میں مولانا مفتی غلام نبی،مولانا قاری کاشف، قاری حماد ، قاری سیف اﷲ نے حضورؐکی زندگی پر اظہار خیال کیا، ڈاکٹر محمد اقبال، بابر علی،خالد علی محمد ،حاجی فرمان علی، محمدعلی، افتخارعلی، کرا مت ،علی حیدر علی، علی محمد کاشی ،سخاوت علی وہاب، بدر جاوید، محمد عمران سلفی، سیٹھ محمد حسین ، حاجی محمد ابراہیم و اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔