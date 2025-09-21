صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مصطفی آباد میں محفل میلاد کا انعقاد

  • لاہور
مصطفی آباد میں محفل میلاد کا انعقاد

مصطفی آباد/للیانی(سٹی رپورٹر)مصطفی آباد کے نواحی گائوں رائے کلاں میں ذوالفقار علی کی رہائشگاہ پر محفل میلاد مصطفی ؐ کا انعقادکیا گیا۔ سیاسی، سماجی، مذہبی جماعتوں کے نمائندوں، صحافیوں کی خصوصی شرکت، نعت خواں حضرات نے ہدیہ نعت پیش کیا۔

محفل میں مولانا مفتی غلام نبی،مولانا قاری کاشف، قاری حماد ، قاری سیف اﷲ نے حضورؐکی زندگی پر اظہار خیال کیا، ڈاکٹر محمد اقبال، بابر علی،خالد علی محمد ،حاجی فرمان علی، محمدعلی، افتخارعلی، کرا مت ،علی حیدر علی، علی محمد کاشی ،سخاوت علی وہاب، بدر جاوید، محمد عمران سلفی، سیٹھ محمد حسین ، حاجی محمد ابراہیم و اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ضلعی انتظامیہ کی غفلت ، آوارہ کتوں کے حملوں میں اضافہ ، شہری خوفزدہ

پابندی کے باوجود کیمیکل زدہ پولیتھین بیگز کا استعمال جاری

صحافیوں کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے :راجہ جہانگیر انور

پولیس کی کارروائی ، کلو سے زائد چرس برآمد ،ملزم گرفتار

گاہک بن کر آیا نوسر باز شہری کا کپڑوں سے بھرا بیگ لے گیا

ون ویلنگ کرنے پر موٹرسائیکل سوار منچلا گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سہرا‘ ہر پاکستانی کے سر پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مالدار عرب دنیا کی سوچ میں بھونچال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Now its free for all
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا تزویراتی عروج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان کے امن کی دشمن…
محمد عبداللہ حمید گل