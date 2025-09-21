صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چونیاں:دو منشیات فروش 2 کلو آئس سمیت گرفتار

  • لاہور
قصور(نمائندہ دنیا)ڈی پی او قصور محمدعیسیٰ خاں کی ہدایت پر ایس ایچ او پولیس تھانہ صدر چونیاں وحیدعارف نے منشیات فروشوں کے خلاف چلائی گئی۔۔۔

 خصوصی مہم کے دوران مختلف مقامات سے دو منشیات فروشوں کو لاکھوں روپے مالیت کی 2کلوگرام سے زائد آئس سمیت گرفتار کرلیا۔ایس ایچ او پولیس تھانہ صدر چونیاں وحید عارف نے منشیات فروشوں کے خلاف کیے گئے کریک ڈاؤن کے دوران خفیہ اطلاع ملنے پر دو مختلف مقامات سے بھیم کے سے منشیات فروش امین ڈوگر اور بونگی کلیاں سے منشیات فروش امانت عرف کالی کو لاکھوں روپے مالیت کی 2 کلو گرام سے زائد آئس سمیت گرفتار کرکے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرلیے۔

