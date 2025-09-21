ریلوے واشنگ لائن کے ملازمین کا فارغ کرنے کیخلاف مظاہرہ
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)محکمہ ریلوے واشنگ لائن کے ٹی ایل اے سٹاف کو ملازمت سے فارغ کرنے کے خلاف ملازمین سراپا احتجاج، ٹی ایل اے سٹاف کا پریس کلب کے باہر احتجاج۔۔۔
مظاہرین کی ریلوے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی، ملازمین کاواشنگ لائن کو نجی سیکٹر کے حوالے کرنے اور ٹی ایل ایل اے سٹاف کو ملازمت سے فارغ کرنے کے خلاف لاہور پریس کے باہر احتجاج، ملازمین کی انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ دس سال سے زائد عرصہ سے کام کررہے ہیں، کنفرم کرنے کی بجائے ملازمت سے نکال رہے ہیں۔