گجرات ٹرین حادثہ کی وجہ ٹریک کی لوز پیلنگ قرار
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)گجرات کے قریب عوام ایکسپریس کے ڈی ریل ہونے کا معاملہ، ریلوے انتظامیہ نے حادثے کی ابتدائی تحقیقات مکمل کرلیں،تحقیقاتی ٹیم نے جوائنٹ رپورٹ مکمل کرکے ہیڈکوارٹر زارسال کردی۔
تحقیقاتی ٹیم نے ٹرین ڈی ریل ہونے کی وجہ ٹریک کی لوزپیلنگ کو قرار دے دیا، رپورٹ کے مطابق ڈی این ٹو کے علاقے میں ٹریک کی لوز پیلنگ کے باعث ٹرین ڈی ریل ہوئے کوچ کے پہیے پوائنٹ کے ہیل جوائنٹ کی لوز پیلنگ اور جھٹکوں کے باعث ٹریک سے اترے ٹرین 18 کوچز پر مشتمل تھی۔