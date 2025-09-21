صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات ٹرین حادثہ کی وجہ ٹریک کی لوز پیلنگ قرار

  • لاہور
گجرات ٹرین حادثہ کی وجہ ٹریک کی لوز پیلنگ قرار

لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)گجرات کے قریب عوام ایکسپریس کے ڈی ریل ہونے کا معاملہ، ریلوے انتظامیہ نے حادثے کی ابتدائی تحقیقات مکمل کرلیں،تحقیقاتی ٹیم نے جوائنٹ رپورٹ مکمل کرکے ہیڈکوارٹر زارسال کردی۔

تحقیقاتی ٹیم نے ٹرین ڈی ریل ہونے کی وجہ ٹریک کی لوزپیلنگ کو قرار دے دیا، رپورٹ کے مطابق ڈی این ٹو کے علاقے میں ٹریک کی لوز پیلنگ کے باعث ٹرین ڈی ریل ہوئے کوچ کے پہیے پوائنٹ کے ہیل جوائنٹ کی لوز پیلنگ اور جھٹکوں کے باعث ٹریک سے اترے ٹرین 18 کوچز پر مشتمل تھی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

جنگلات کی کٹائی،لکڑی چوری،سمگلنگ،حکومت خاموش،صورتحال سنگین ہوگئی

آر پی او کا تھانہ ترکھان والا کا دورہ، کھلی کچہری،عمارت کا افتتاح

سر گو دھا بورڈ کی عمارت کی چھتیں خراب ، پانی ٹپکتا رہا

صفائی کے کاموں میں سمجھوتہ نہیں گا :عبدالرزاق ڈھلوں

انتظامیہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کیخلاف کارروائی میں ناکام

کارسرکار میں مداخلت اور دھوکہ دہی و جعلسازی پر دو سگے بھائیوں کیخلاف مقدمہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سہرا‘ ہر پاکستانی کے سر پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مالدار عرب دنیا کی سوچ میں بھونچال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Now its free for all
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا تزویراتی عروج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان کے امن کی دشمن…
محمد عبداللہ حمید گل